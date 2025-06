Catania: presentati il DG Zarbano, il DS Pastore e Pippo Sapienza. Grella parla di Torre del Grifo. E su mercato e Inglese…

StrettoWeb

Questa mattina il Catania ha ufficialmente presentato tre nuove figure, così come già anticipato: il nuovo DG Zarbano, il nuovo DS Pastore e il nuovo Responsabile della Comunicazione Giuseppe Sapienza. A introdurre la presentazione l’A.D. Grella: “oggi è un giorno importante per il nostro club, perché presentiamo tre professionisti. Prima di introdurli dico che su Torre del Grifo stiamo seguendo tutte le procedure. Il club ha forte interesse a portare a buon fine questa operazione, abbiamo già ricevuto l’ok del presidente Pelligra ed è solo una questione di limare qualche situazione legata a dei dettagli, su cui non posso entrare nel merito perché è una trattativa riservata. Su Nesima dico che per noi rimane un obiettivo, ma nell’elenco delle priorità per noi oggi c’è Torre del Grifo”.

Dopo queste precisazioni, ecco le presentazioni: “alla mia sinistra il Direttore Generale Alessandro Zarbano, con cui abbiamo un rapporto che va indietro di tanti anni. Lo stimo tantissimo. Alla sua sinistra c’è Ivano Pastore, che ha lavorato con noi per 6 mesi. Ho apprezzato il suo lavoro, il suo modo, il suo stile. Alla mia destra abbiamo Giuseppe Sapienza, anche lui lo conosco da tanti anni. E’ stato inserito nel nostro team di Comunicazione per essere sempre più chiari e propositivi”.

Il DG Zarbano tra abbonamenti, sostenibilità e non solo

Il primo a prendere la parola è il DG Zarbano: “come ha detto Grella, ci conosciamo da tanto, il nostro è un rapporto di amicizia anche se poi tendo a staccarlo dal business. Avevo un debito con Grella, qualche anno fa mi aveva chiesto di entrare ma io avevo bisogno di staccare. Poi ci siamo risentiti ed eccoci qua. Avverto una forte responsabilità nei confronti vostri, della città, della tifoseria. Ho trovato un bellissimo ambiente e persone molto preparate, che hanno voglia e bisogno di essere aiutate ad andare tutte nella stessa direzione. Con Grella e Pastore abbiamo pensato di affrontare questa nuova stagione provando a dare un senso di continuità con quanto di buono era stato fatto l’anno scorso. La proprietà ha voglia di far bene, ha una mentalità vincente e non ha lesinato spese, parliamo di cifre investite molto molto alte”.

“Togliere chi è fuori dai piani sul mercato, aiuta. Si deve fare in modo che chi va in ritiro rappresenti una buona base di partenza della prossima squadra. Non possiamo stare in ritiro con 30 giocatori e questa mi sembra una cosa ovvia”.

“Abbonamenti? Verranno mantenuti con gli stessi prezzi dell’anno scorso. Non ci saranno sconti, né aumenti”.

“L’investimento a Torre del Grifo toglie risorse al mercato? Sono due cose che vanno di pari passo, nulla toglie niente all’altro”.

“Ho sentito parlare di sostenibilità. Beh, ok, ma in Serie C si va a perdere, non ci sono le entrate necessarie, la sostenibilità potrebbe esserci nelle categorie superiori. E’ impossibile fare utili quest’anno o arrivare a pareggio”.

“Castellini è un giocatore del Catania, vediamo quella che è la sua volontà e guai a tenere qualcuno contro la sua volontà”.

“Il logo? Stanno facendo tutto l’iter per riacquisirlo. L’intenzione è di prendere il logo storico del Catania. Per queste operazioni ci sono dei professionisti, c’è un iter da seguire”.

“L’obiettivo è vincere il campionato di Serie B? Chi non gioca per non vincere? Si potrebbe dire: l’obiettivo è fare bene, ma che significa? L’obiettivo è importante”.

Il DS Pastore parla di mercato e di… Inglese

Secondo intervento del DS Pastore: “ringrazio Grella e la proprietà per ciò che mi hanno offerto a gennaio scorso, in un momento delicato, e li ringrazio anche per avermi confermato. Mi sembrava naturale venire a Catania per fare ciò che mi aveva chiesto la società, quando sono arrivato c’era già Faggiano come DS e io porto sempre rispetto per le persone”.

“Non so che mercato è stato fatto a luglio scorso perché non c’ero, mentre a gennaio è sempre un mercato particolare. Le uscite fatte erano legate a calciatori che il mister riteneva non rientrassero nei suoi piani. In entrata abbiamo cercato di prendere giocatori funzionali il più possibile al mister. Negli ultimi giorni avevamo spinto per due attaccanti e uno ci aveva dato anche grande apertura. Ad oggi dico che è stato meglio così. Stiamo lavorando sui profili da mettere dentro, ma abbiamo anche una rosa extralarge”.

“Con Inglese ci siamo sentiti in questi giorni due, tre volte, ci ha manifestato la volontà di continuare perché si è trovato bene con tutti. In questo momento è in vacanza, ci siamo dati appuntamento per vederci e parlare. La mia sensazione è positiva, ma voi sapete le dinamiche del mercato”.

“Cicerelli è un giocatore del Catania, ha un anno di contratto con noi e quando sono finiti i playoff l’ho incontrato. Ho visto un ragazzo pure, pulito, è chiaro che dopo l’exploit di Terni ha avuto delle richieste e il Catania lo vuole tenere, non credo che andrà via da Catania”.

Intervento anche di Pippo Sapienza, che dopo una breve intro ha moderato la conferenza: “ringrazio tutti. Io ho accettato questo bellissimo punto di partenza e sono contento che Zarbano abbia parlato di punto di partenza. Cercheremo di aprire e aprirci un po’ di più, dove necessario”.