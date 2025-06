L’ex Reggina Pippo Sapienza torna nella sua città: gestirà la Comunicazione nel Catania

StrettoWeb

In attesa che il calciomercato entri nel vivo, il Catania si muove fuori dal campo e piazza un colpo di assoluto spessore nel settore della Comunicazione. Il club etneo, infatti, è pronto a ufficializzare l’ingresso di Giuseppe “Pippo” Sapienza, che sarà il nuovo Responsabile della Comunicazione. Non sarà, per lui, una firma qualunque: Sapienza, infatti, è nato a Catania e si tratta della prima esperienza in assoluto con la maglia della squadra della sua città.

Sapienza non ha bisogno di presentazioni. Dopo gli inizi da stagista all‘Inter, in nerazzurro è rimasto per 7 stagioni, prima di passare – subito dopo la vittoria della Champions League del 2003 – al Milan, dove è rimasto per ben 14 anni, fino al 2017. Due anni al Genoa, poi collaboratore al Barcellona di mister Setien e successivamente la prima esperienza al Sud, alla Reggina, come direttore generale della Comunicazione: avventura breve, con Saladini e l’amico Pippo Inzaghi, conclusa purtroppo con il fallimento. Breve anche l’esperienza alla Sampdoria, sua ultima avventura fino ad oggi. L’ufficialità di Pippo Sapienza arriverà nelle prossime ore, comunque a brevissimo, anche se il professionista in questi giorni è già operativo e sta cominciando a prendere confidenza con il suo nuovo mondo.