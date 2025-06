La calda estate della Viola: MyEnergy al 60%, il titolo di B1 e le decisioni pesanti

StrettoWeb

Offseason alquanto calda per la Viola e le alte temperature estive reggine c’entrano il giusto. Archiviata la delusione per il finale dell’ultima stagione, la società reggina sta pianificando il proprio futuro in vista della prossima annata cestistica, si spera, quella che consentirà ai neroarancio di abbandonare, definitivamente, la Serie B Interregionale come fatto quest’anno da Piazza Armerina, squadra inserita nel girone della Viola, che ha avuto ragione di Avellino in finale Playoff. Facciamo un po’ di chiarezza.

MyEnergy al 60%, niente titolo e gestione virtuosa

Oggi un meeting importante fra le varie parti in causa all’interno della società per delineare al meglio l’assetto per il futuro. Quello che possiamo anticipare è che non ci sarà l’acquisto di un titolo per la B Nazionale. Si continuerà in B Interregionale per il terzo anno consecutivo provando a conquistare la promozione sul campo.

Dallo scorso gennaio MyEnegery è diventata proprietaria del 60% delle quote della società, il restante 40% è diviso fra il presidente Laganà e gli altri soci. L’obiettivo, più volte ribadito da tutti gli attori in capo alla Viola, è quello di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in ambito economico. Il che non è sinonimo di braccino corto, ma di una gestione economica virtuosa.

Questo è il tempo delle analisi, della progettualità per rendere le basi della Viola ancora più solide dal punto di vista finanziario. Grande attenzione sarà riservata al settore giovanile neroarancio che già nella scorsa stagione ha migliorato i propri numeri e portato risultati concreti e intriganti in prospettiva futura. Le giovanili della Viola dovranno godere dei migliori coach disponibili che dovranno lavorare con i talenti più interessanti in prospettiva futura.

Ovviamente, toccherà prendere decisioni pesanti anche per la prima squadra. In questo ambito, sembra che il GM Vita possa avere maggiori poteri. Il primo nodo da scogliere sarà l’eventuale conferma di coach Cadeo, in bilico dopo il finale della scorsa stagione. Poi toccherà ai giocatori. Come avevamo anticipato, Fernandez e Simonetti sembrano i profili più vicini a una possibile riconferma.