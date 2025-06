Inter, operazione svecchiamento: Chivu chiede 3 gioielli dal Parma, occhio al bomber dalla Premier

StrettoWeb

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter ha scelto di puntare su Christian Chivu. Una scelta dettata dalle circostanze, dall’indisponibilità di Allegri passato al Milan e di Fabregas trattenuto dal Como, ma anche dalla volontà di aprire un nuovo ciclo che, viste le prospettive odierne, non sembra dover far rima obbligatoriamente con ‘vittoria’. Chivu è un tecnico giovane, con poca esperienza (appena 13 partite in Serie A) e che probabilmente vorrà toccare poco o nulla di quanto fatto, straordinariamente, da Inzaghi.

Dovrebbe giocare 3-5-2 e, salvo cessioni importanti, dovrebbe confermare in blocco l’11 titolare che, al di là di tutto, viene da una finale di Champions e da uno Scudetto sfumato all’ultima giornata. Quel che è mancato all’Inter è stata la panchina: lo abbiamo evidenziato mettendo a nudo la bugia delle “due squadre”. Per questo motivo il mercato estivo dell’Inter si concentrerà sulla ricerca di rinforzi che siano all’altezza dei titolari.

Calciomercato Inter: nel mirino 3 gioielli del Parma

Luis Henrique e Susic sono già arrivati in vista del Mondiale per Club e prima che Chivu sedesse sulla panchina nerazzurra: sono due buoni prospetti e se li farà andare bene. Il tecnico rumeno ha già indicato in 3 gioielli del Parma, allenati sul finire della passata stagione e quindi visionati ben da vicino, i possibili colpi di mercato. Il primo è difensore Giovanni Leoni, classe 2006: personalità, talento e appena 19 anni. Un toccasana per una difesa che dovrà pensare a come sostituire Acerbi e Darmian nel breve periodo.

A centrocampo occhi sul classe 2002 Mandela Keita mediano fisico abile in fase difensiva. In attacco occhi puntati su Ange-Yoan Bonny, classe 2003, che a dispetto di soli 6 gol segnati è abile a lavorare con la squadra e duettare con i compagni in maniera dinamica, caratteristiche di ‘vice Thuram’ che tanto sono mancate quest’anno.

Calciomercato Inter: per l’attacco Hojlund e Lucca

Capitolo attaccanti. Oltre al già citato Bonny, l’Inter cerca un altro attaccante. Avendo perso Correa e Arnautovic, i nerazzurri dovranno decidere il destino di Taremi che è apparso parecchio sottotono la scorsa stagione. In caso di addio del bomber iraniano, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo per Rasmus Hojlund, attaccante che il Manchester United ha prelevato dall’Atalanta per 77 milioni nel 2023-2024. Dopo 2 anni fra alti e bassi, come del resto l’intero club inglese, la sua valutazione risulta intorno ai 30-40 milioni. Percorribile anche l’opzione del prestito oneroso.

Più abbordabile Lorenzo Lucca dell’Udinese: i 30 milioni del cartellino potrebbero essere limati con l’inserimento di qualche giovane interessante.