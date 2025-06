Calabria, tre morti in meno di 24 ore: altro tragico incidente a Castrovillari tra auto e moto, muore noto avvocato | NOME

StrettoWeb

Un fine settimana drammatico per la Calabria, segnato da una scia di sangue che in meno di 24 ore ha causato la morte di tre persone in altrettanti incidenti stradali. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina a Castrovillari, in contrada Ciminita, dove un violento scontro frontale tra una moto e una Fiat Panda ha avuto un tragico epilogo.

A perdere la vita è stato Fulvio Barca, 50 anni, avvocato molto conosciuto e stimato non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo forte impegno civico e il profondo attaccamento ai colori del Castrovillari Calcio. Secondo una prima ricostruzione, Barca era in sella alla sua moto, una Voge 300, quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna. L’impatto è stato devastante: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Il drammatico incidente è avvenuto all’incrocio tra via Albidonia, via Moschereto e la vecchia Statale 105, un punto critico della viabilità cittadina già teatro in passato di gravi sinistri. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono in corso e affidate ai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Sotto esame la posizione della conducente dell’autovettura.

Con la morte di Fulvio Barca, sale a tre il numero delle vittime della strada in Calabria in meno di un giorno. Tre tragedie consumatesi nel silenzio assordante di un fine settimana che si è trasformato in lutto per intere comunità. Mentre la città di Castrovillari piange uno dei suoi figli più attivi e apprezzati, cresce la richiesta di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade e per fermare questa strage silenziosa.