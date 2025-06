Tragico incidente in Calabria, Bisignano sotto shock: muore nella notte centauro di 35 anni dopo scontro in moto | NOME E DETTAGLI

StrettoWeb

Un tragico incidente si è verificato nella notte nel Cosentino. Un uomo di 35 anni, Carlo Rago, e’ morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto a Bisignano. Secondo quanto è stato ricostruito, Rago stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici quando all’improvviso la moto avrebbe frenato di colpo per evitare un ostacolo. Il giovane e’ deceduto a causa del violento impatto. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutto il paese dove l’uomo era conosciuto e apprezzato anche per il suo impegno nel sociale.