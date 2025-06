Piccoli cavalieri e un draghetto: “Guardians of Reggio”, l’amore per Reggio Calabria si impara in inglese | FOTO

StrettoWeb

Dopo il grande successo ottenuto nel pomeriggio di ieri con l’evento “The very hungry Caterpillar”, quest’oggi ih British School Reggio Calabria raddoppia! Una seconda giornata passata all’aria aperta fra inglese e divertimento per i bambini di Reggio Calabria con l’evento “Guardians of Reggio”, simpatica iniziativa dedicata a tutti i bambini, anche quelli esterni alla scuola, compresi fra i 7 e i 10 anni. Tre i punti fermi delle giornate outdoor di British School: ci si diverte tutti insieme; giochi e attività vengono svolti solo in lingua inglese, al fine di abituare i bambini all’utilizzo della lingua in situazioni di ‘vita vera’; sono totalmente gratuite!

I tanti bambini che hanno preso parte alla giornata organizzata dalla prestigiosa scuola di inglese reggina, presso il Parco Urbano (Tempietto) di Reggio Calabria, hanno indossato i panni di piccoli cavalieri all’insegna della cittadinanza attiva e del rispetto dell’ambiente, confrontandosi con la leggenda di San Giorgio e del drago… pasticcione!

I bambini di oggi, i cittadini di domani: l’impegno sociale di British School per la città

Mettiamo subito le cose in chiaro: nessun drago è stato maltrattato nel pomeriggio odierno! Il drago in questione, infatti, non è cattivo ma solo un po’… disordinato e distratto. I bambini, insieme a un simpatico San Giorgio, guidati dallo staff di British School, lo hanno aiutato a comprendere quanto sia importante prendersi cura della propria città trasformandolo in un cittadino modello.

Fra giochi, apprendimento e tante risate i bambini hanno imparato in prima persona, insieme al draghetto, quali sono le regole, i comportamenti e i doveri da promuovere e rispettare per vivere in armonia con l’ambiente che li circonda e rispettare la città in cui vivono. Una grande lezione per i piccoli di oggi che saranno gli adulti di domani. Un cambiamento non da poco che ih British School Reggio Calabria promuove dentro e fuori dalle proprie aule, rinsaldando un legame con la città che dura ormai da 61 anni!