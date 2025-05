“The Very Hungry Caterpillar”, storie e giochi per i bambini: l’evento gratuito a Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

Venerdì 23 maggio, dalle 16:30 alle 18:00, il mondo incantato del celebre libro The Very Hungry Caterpillar di Eric Carle prenderà vita al suggestivo circolo velico Made in Med, in un evento speciale pensato per piccoli esploratori (bambini della scuola dell’infanzia, dai 4 ai 6 anni). Sarà una vera e propria avventura da libro illustrato, da non perdere, dove i bambini non si limiteranno ad ascoltare la storia: la vivranno in prima persona! Li aspetta un pomeriggio ricco di attività coinvolgenti:

Storie animate

Giochi

Laboratori creativi

Musica, danza e altro ancora!

Tutte le attività si svolgeranno in un ambiente sicuro e accogliente, sotto la supervisione del nostro team di insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’inglese nella prima infanzia.

Apprendere l’inglese fin dai primi anni è fondamentale per sviluppare una familiarità naturale con la lingua. Attraverso esperienze immersive come questa, i bambini imparano vocaboli e strutture linguistiche in modo spontaneo e divertente, stimolando allo stesso tempo la loro creatività, la comprensione e la sicurezza nell’uso della lingua. The Very Hungry Caterpillar diventa così non solo un momento di gioco, ma anche un’importante tappa nel percorso di crescita bilingue.

L’iniziativa è aperta anche a tutti i bambini della città di età compresa tra i 4 e i 6 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 21 maggio sul sito di ih BRISTISH SCHOOL Reggio Calabria al seguente: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/caterpillar.

Un’occasione magica per imparare, giocare e crescere… proprio come il bruco che diventa farfalla! Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio speciale, dove ogni bambino potrà sentirsi parte di una storia che prende vita – e magari scoprire il primo amore per la lingua inglese!