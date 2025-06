Allerta Meteo, imminente peggioramento in Calabria e Sicilia: forte maltempo e freddo anomalo nella settimana del Solstizio d’Estate

StrettoWeb

I primi forti temporali stanno colpendo le zone interne di Sicilia e Calabria (in realtà già ieri pomeriggio nel cosentino avevamo avuto forti temporali), mentre sulle coste viviamo le ultime ore di caldo. Ma il primo brusco stop estivo è ormai imminente: un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, provocato da una goccia fredda in arrivo dal Nord Italia, inizierà nelle prossime ore anche in Calabria e Sicilia.

In modo particolare domani, mercoledì 18 giugno, le temperature crolleranno sensibilmente con forti piogge e temporali che insisteranno su gran parte del territorio calabrese e siciliano, in modo particolare nelle ore pomeridiane e serali. La giornata peggiore sarà quella di giovedì 19 giugno, quando in Sicilia sarà alto il rischio di pesanti alluvioni soprattutto nei settori occidentali dell’isola, tra Palermo e Trapani. Ma il maltempo interesserà ancora tutto il territorio siciliano e calabrese, e proseguirà anche venerdì 20, con temperature inferiori rispetto alle medie stagionali.

Il maltempo insisterà anche sabato 21, il giorno del Solstizio d’Estate, che quest’anno sarà compromesso da temporali pomeridiani nell’Italia meridionale: le Regioni più colpite? Calabria e Sicilia!

Domenica tornerà a splendere il sole in modo indisturbato, ma con temperature miti, gradevoli, senza alcun eccesso di calore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Reggio Calabria