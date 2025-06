Allerta Meteo, il maltempo flagella Calabria e Sicilia: tornado vicino Siracusa, nubifragi a Cosenza e Palermo. Ed è solo l’inizio…

StrettoWeb

Il maltempo è arrivato, puntuale come un orologio svizzero, in gran parte di Calabria e Sicilia nella giornata odierna dopo i primi forti temporali pomeridiani di ieri. La pioggia cade torrenziale in varie località, soprattutto (ma non solo) nelle zone interne delle due Regioni. In Calabria la provincia più colpita è quella di Cosenza, già flagellata dai temporali di ieri pomeriggio con grandinate molto intense su Sila e Pollino. Oggi i fenomeni sono molto più estesi anche a valli e pianure, e sono accompagnati da un brusco calo termico.

In Sicilia piove a dirotto un po’ in tutta l’isola, nelle zone interne, con veri e propri nubifragi in tutte le province. I primi nubifragi però hanno interessato anche alcune aree costiere, comprese quelle di due grandi città: Palermo e Siracusa. A Siracusa, sul versante orientale dei monti Iblei, durante un forte temporale intorno alle ore 14:00 si è formato un grosso tornado nelle campagne di Pedagaggi, tra Carlentini e Buccheri. Il video testimonia come abbia provocato gravi danni:

Attenzione perchè questa è solo la fase prefrontale del peggioramento. Il maltempo, infatti, si intensificherà nei prossimi giorni. La goccia fredda proveniente dal mar Tirreno, giungerà su Calabria e Sicilia soltanto la prossima notte. Il calo termico di domani, giovedì 19 giugno, sarà davvero significativo, così come inizierà la fase di maltempo più crudo ed estremo. La Sicilia sarà la Regione più colpita, con fenomeni meteo di inaudita violenza: è alto il rischio di alluvioni. E il maltempo continuerà anche venerdì e sabato, il giorno del Solstizio d’Estate. Massima attenzione.

