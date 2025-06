Aeroporto di Reggio Calabria, Ripepi: “un sogno che si avvera, grazie a Cannizzaro ed Occhiuto”

StrettoWeb

“Per anni ho lottato, insieme a tanti reggini coraggiosi, liberi e forti, per vedere rinascere il nostro aeroporto, ridotto in cenere da una politica miope e distruttiva: quella del PD di Giuseppe Falcomatà e Renzi. L’aeroporto era morto. Le immagini delle mie dirette Facebook lo raccontano meglio di ogni parola: desolazione, abbandono, silenzio. Ma non ci siamo arresi. Ho combattuto con tutte le mie forze, anche quando non avevo altro strumento se non la voce e l’indignazione, per spronare chi aveva il potere di decidere. E oggi, finalmente, possiamo dire che quel cuore pulsante della nostra Reggio Calabria torna a battere forte“, è quanto afferma il consigliere comunale e leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi.

“Grazie ad Occhiuto e Cannizzaro”

“Un grazie vero a Roberto Occhiuto per aver creduto in questa sfida. E un grazie speciale a Francesco Cannizzaro, che ha dimostrato con i fatti cosa significa amare la propria Città. Da deputato della Repubblica ha fatto quello che nessun altro aveva mai fatto per Reggio Calabria. Noi di Alternativa Popolare siamo felici e orgogliosi di lavorare al suo fianco. È questa l’alleanza concreta che serve: fatta di impegno, risultati e visione. L’aeroporto non è solo tornato operativo: oggi cresce, batte record, torna ad essere il cuore vivo della nostra Reggio. E pensare che, nei momenti più difficili, ho dubitato che qualcuno potesse davvero riuscirci. Invece oggi i fatti parlano chiaro. Questa è la politica che vogliamo: quella che costruisce, che non fa promesse ma lascia segni concreti sul territorio. Reggio Calabria merita solo questo. E noi non ci fermeremo. Grazie di cuore al Governatore Roberto Occhiuto e all’On. Francesco Cannizzaro per tutto quello che avete fatto. E avanti, insieme”, conclude Ripepi.