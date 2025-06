Accorinti con la bandiera pro-Palestina al Pride di Messina: come esibire le svastiche il 25 aprile

StrettoWeb

Una grande festa arcobaleno è andata in scena nel tardo pomeriggio odierno a Messina. Lo StrettoPride 2025 ha colorato il centro della città con bandiere arcobaleno, selfie, sorrisi e tanta musica per una marcia pacifica a difesa dei diritti delle persone LGBTQ+. Fin qui tutto normale. Se non fosse che tra la folla è spuntato anche Renato Accorinti con la bandiera della Palestina. L’ex sindaco di Messina ha esposto un vessillo palestinese con su scritto: “Palestina libera, 2 popoli e 2 stati, l’Italia ama Gaza” e un simbolo della pace.

Un gesto parecchio incoerente. Nel bel mezzo del Pride, mentre si manifesta per i diritti delle persone omosessuali, Accorinti ha esposto la bandiera simbolo di repressione. L’organizzazione terroristica Hamas non è propriamente nota per la sua apertura mentale sotto nessun punto di vista, in particolar modo sui temi arcobaleno: omosessuali arrestati, picchiati, minacciati, torturati e in alcuni casi uccisi. Insomma, un vero modello da sbandierare in mezzo a una marcia per i diritti civili.

Il gesto di Accorinti è stato tanto simbolico quanto grottescamente fuori luogo. Sarebbe come sventolare una svastica alla festa della Liberazione del 25 aprile. Un capolavoro di dissonanza cognitiva.

L’episodio dice molto, anzi moltissimo, di una certa sinistra, quella che si appassiona ai simboli più che ai contenuti, che fa dell’antagonismo uno sport estremo, e che finisce per sostenere le cause sbagliate con la convinzione fanatica di chi crede di stare sempre dalla parte giusta (che è sempre quella opposta alla destra, perennemente in errore).

Nel frattempo, a Tel Aviv, città israeliana nota per uno dei Pride più grandi e liberi del mondo, gli omosessuali festeggiano senza paura, senza minacce e, soprattutto, senza dover temere di finire impiccati in una piazza. Naturalmente, nessuno contesta il diritto di solidarizzare con le sofferenze dei cittadini di Gaza. Ma all’incrocio con la coerenza, ancora una volta, Accorinti ha svoltato a sinistra.