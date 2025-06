Messina: il Pride colora la città, in tanti sfilano per le vie della città

StrettoWeb

E’ in corso a Messina lo “Stretto Pride 2025” sotto il claim “Universalmente reali”. In un clima di festa stanno sfilando, con il raduno che è avvenuto a piazza Antonello e si arriverà a Piazza Unione Europea, migliaia di partecipanti con striscioni, bandiere e cori. Tante le iniziative nella città dello Stretto in questa settimana: da lunedì scorso il drappo colorato con le sette bande dell’arcobaleno orna la balconata di palazzo Zanca a Messina. Inoltre, l’edificio comunale è colorato con i colori del Pride a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle iniziative a sostegno dei diritti della Comunità LGBTQIA+.

Cannata: “è nostro dovere, come istituzioni, lavorare per il rispetto delle diversità”

L’assessore Calafiore ha affermato: “è nostro dovere, come istituzioni, lavorare per il rispetto delle diversità e contro ogni forma di discriminazione. Il Pride rappresenta un momento di festa, ma anche di riflessione e consapevolezza. Come Amministrazione, riteniamo fondamentale promuovere il benessere psico-fisico di tutte e tutti, senza barriere né pregiudizi. Per questo, stiamo potenziando servizi e iniziative volti a garantire il diritto alla salute in un’ottica inclusiva, attenta ai bisogni delle persone LGBTQIA+ e di ogni cittadina e cittadino che possa trovarsi in situazioni di maggiore vulnerabilità. La salute, infatti, non può prescindere dal rispetto della persona nella sua interezza”.

Cannata: “difendere i diritti significa difendere la dignità di ogni persona”

“Difendere i diritti significa difendere la dignità di ogni persona. Il Pride è un’occasione per ribadire che Messina è una città aperta e accogliente, dove ogni identità ha valore e spazio per esprimersi” – ha dichiarato l’assessore Liana Cannata -. “Un impegno che si traduce in azioni concrete: dall’adesione alle campagne nazionali contro ogni forma di discriminazione, ai percorsi educativi nelle scuole, fino al sostegno a progetti di inclusione sociale e culturale promossi in sinergia con il mondo dell’associazionismo. L’Amministrazione comunale continua a lavorare per costruire una comunità in cui il rispetto, l’ascolto e la valorizzazione delle differenze siano i pilastri della convivenza civile”.