Trump sul terzo mandato: “me lo chiedono in tanti. È costituzionale che me lo impediscano?”

Nel discorso per i 100 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump aveva ‘sorvolato’ sulla possibilità di un terzo mandato. Il presidente USA, durante una recente intervista alla NBC, ha dichiarato di non volersi candidare per un terzo mandato nemmeno se potesse: “dirò questo. Tantissime persone vorrebbero che lo facessi. Non ho mai ricevuto richieste così forti. Ma è qualcosa che, per quanto ne so, non è permesso fare. Non so se sia costituzionale il fatto che non te lo permettano o altro. Comunque, ci sono molte persone che vendono i cappellini 2028.

Ma non è questo che voglio fare. Voglio vivere quattro anni fantastici e affidare la responsabilità a qualcuno, idealmente un grande repubblicano, un grande repubblicano che la porti avanti. Ma penso che avremo quattro anni, e penso che quattro anni siano più che sufficienti per fare qualcosa di veramente spettacolare“.

