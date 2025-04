Trump, il discorso dei 100 giorni: Biden corrotto, 3° mandato e “gli italiani mi adoreranno”

StrettoWeb

“Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro paese, è il miglior avvio di qualsiasi presidente. E siamo solo all’inizio“. Sono le parole con le quali Donald Trump arringa la folla a Warren, nel Michigan, nel comizio per celebrare i primi 100 giorni del suo secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti d’America. “Stiamo riportando qui i posti di lavoro, tuteliamo i nostri lavoratori e ripristiniamo lo stato di diritto, accantonato da quel tipo pazzo che c’era prima… Come è stato possibile che quel tipo sia diventato presidente?“, dice il presidente degli Stati Uniti attaccando il suo predecessore Joe Biden.

“Stiamo salvando il sogno americano, stiamo rendendo l’America di nuovo grande e lo stiamo facendo in fretta. Quello che il mondo ha visto nelle ultime 14 settimane è una rivoluzione del buon senso: ci piacciono confini sicuri, ci piace un’istruzione efficiente. Vogliamo un esercito forte e tasse basse“, dice.

Trump ribadisce che il suo mandato coincide con con l’inizio della nuova “età dell’oro” per l’America. “Dopo decenni di politiche che hanno distrutto Detroit per far prosperare Pechino, finalmente avete un difensore dei lavoratori alla Casa Bianca. Invece di mettere la Cina al primo posto, metterò il Michigan e l’America al primo posto“, dice rivolgendosi ad uno stato da sempre legato in particolare all’industria automobilistica.

“Stiamo dicendo ‘siete licenziati’ a migliaia di corrotti, incompetenti e non necessari burocrati. In 101 giorni abbiamo portato cambiamenti profondi a Washington, mai visti in 100 anni“, dice Trump rivendicando i risultati ottenuti in poco più di 3 mesi.

Il tycoon parla del contrasto all’immigrazione illegale e ribadisce le accuse a ‘Sleepy Joe’, attribuendo a Biden la responsabilità per “l’invasione che ha permesso alle gang, ai cartelli e ai terroristi di infiltrarsi nelle nostre comunità. Oggi posso dire che abbiamo il confine più sicuro nella storia del paese: da due mesi stabiliamo record per il numero minimo di ingressi illegali mai registrati. Sono diminuiti del 99,999%… Sono entrati in 3 e mi sono infuriato…“.

“Non possiamo consentire ad un gruppo di giudici comunisti e radicali di sinistra di ostacolare l’applicazione delle leggi e svolgere il ruolo che competono solo al presidente“, afferma Donald Trump attaccando quei giudici che, a suo avviso, ostacolano il contrasto dell’immigrazione illegale. “I giudici stanno cercando di appropriarsi del potere concesso al presidente per garantire la sicurezza del paese. Dobbiamo fare qualcosa, questa gente cerca di distruggere il paese. Nessuno fermerà la mia missione per ridare sicurezza all’America“, dice Trump.

Il terzo mandato di Trump?

La folla in Michigan è entusiasta e urla “Three! Three! Three!” chiedendo un terzo mandato. Trump non sembra raccogliere l’assist. “Tutti dicevano che un grande presidente avrebbe dovuto fare due mandati. Ora siamo al secondo mandato“, dice. Quando Trump invita sul podio la fotografa del suo staff, Margo Martin, il terzo mandato torna alla ribalta: “2028, che dite?“, dice Martin. E la folla esplode di nuovo.

L’attacco a Joe Biden ‘il corrotto’

Trump non risparmia Biden, chiedendo due soprannomi per lui: meglio ‘Sleepy Joe‘ (addormentato) o ‘Crooked Joe‘ (corrotto)? L’ovazione per ‘Joe il corrotto’ determina il verdetto. Infine, Trump esalta la principale ‘qualità’ del suo predecessore: “Qualcuno lo ha convinto che avrebbe fatto una gran figura in costume da bagno all’età di 82 anni“, dice ricordando le immagini di Biden immortalato sulla spiaggia di Rehoboth Beach, in Delaware.

“Ha 82 anni. Cary Grant non faceva una gran figura in costume a 82 anni. Ad un certo punto ci sono altre qualità, no? Invidio la capacità di Biden di sdraiarsi in spiaggia e addormentarsi in pochi secondi. Lui dormiva sulla sedia, io mi sarei dimenato pensando a come battere la Cina o a come porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia…“.

Il Columbus Day e gli italiani

Trump si rivolge poi agli italiani, soprattutto agli italo-americani, confermando il ritorno dei festeggiamenti del Columbus Day, la festa che celebra lo sbarco di Cristoforo Colombo in America. Quest’anno si terrà il 13 ottobre. “Voi italiani mi adorerete, ieri ho ripristinato il Columbus Day. L’ho fatto soprattutto per gli italo-americani, così duramente penalizzati dalla cancellazione della ricorrenza“, ha concluso.

