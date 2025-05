Trapani Shark penalizzata! Che succede ora? Il chiarimento sui Playoff

StrettoWeb

Una notizia clamorosa scuote la massima serie del basket italiano nel bel mezzo dei Playoff: Trapani Shark è stata penalizzata. Il Consiglio Federale della FIP, riunito quest’oggi in seduta straordinaria, ha penalizzato di 4 punti Trapani Shark in vista del prossimo campionato, la stagione 2025-2026. La decisione, si legge nelle motivazioni, riguarda “irregolarità amministrative relative al corretto adempimento di versamenti IRPEF ed INPS“.

La vicenda si lega alla figura del presidente Antonini e a quanto sta accadendo con Trapani e Brescia nel calcio, entrambe vittime di una frode.

Il comunicato della FIP

“Il Consiglio Federale, riunitosi oggi in seduta straordinaria, visto il verbale redatto in data odierna dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) sulla base dei riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate e comunicati con nota del 16 maggio, ha sanzionato la società Trapani Shark con quattro (4) punti di penalizzazione in classifica per irregolarità amministrative relative al corretto adempimento di versamenti IRPEF ed INPS.

La sanzione verrà applicata nella stagione sportiva 2025-2026 così come previsto nella sezione 11 comma 5 lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti.

Il Consiglio ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza“.

La nota della Trapani Shark

“La società Trapani Shark Srl, così come la Fc Trapani 1905, denuncia la medesima truffa subita da una presunta associazione a delinquere composta da diversi “professionisti”, che sono stati identificati attraverso un esposto alle autorità giudiziarie competenti, ed i cui nomi saranno resi noti quanto prima.

Tali soggetti, infatti, hanno falsificato documentazioni, prodotto crediti inesistenti, al solo fine di rubare denaro alle due società ( nell’ordine di 200 mila euro );

Il Gruppo a capo di tale organizzazione è lo stesso Gruppo Alfieri, di cui lamenta la medesima operatività il Dottor Massimo Cellino, Presidente del Brescia Calcio.

Considerando che al momento sono stati ugualmente applicati 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione alle due società dalle rispettive Federazioni, la Trapani Shark Srl sta preparando con i suoi legali la difesa , per dimostrare la totale estraneità da tentativi illeciti e per dimostrare altresì il danno subito che gia di per sé è notevolmente afflittivo, con il tentativo di vedere eliminata tale penalizzazione.

Ogni speculazione sul tema, da parte di organi d’informazione già noti per le loro capacità diffamatorie, viste nel recente passato, sarà trattato con la massima durezza dai legali delle rispettive società“.

La conferma della LBA: i Playoff continuano

“La LBA prende atto del Comunicato con cui il Consiglio Federale, sulla base dei controlli effettuati dalla Comtec e dei successivi riscontri della Agenzia delle Entrate, ha comminato alla società associata Trapani Shark la sanzione di 4 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative e ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

La LBA prende altresì atto che, richiamando l’art. 11.5, lett. b), del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti, il Comunicato Federale precisa che la sanzione verrà applicata nella stagione sportiva 2025/2026. Ai sensi della richiamata norma, infatti, per inadempienze commesse dal 1° marzo al 30 giugno “la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva successiva 2025/2026”.

Alla luce di quanto precede, la LBA ribadisce pertanto che i playoff della Stagione Sportiva 2024/2025 in corso proseguiranno come già programmati“.