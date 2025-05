Dopo il Brescia anche il Trapani: altra penalizzazione in arrivo? Scossone in Serie C

StrettoWeb

Dopo il probabile deferimento del Brescia, al quale dovrebbe seguire una penalizzazione e per il quale sono stati rinviati i Playout, il calcio italiano viene scosso da un’altra notizia importante. Anche in Serie C arriva un possibile deferimento: si tratta del Trapani, problemi legati al mancato pagamento della parte contributiva della scadenza del 16 aprile con crediti di imposta. La società siciliana era uscita allo scoperto con una nota ufficiale nella quale sosteneva di aver “appreso con sconcerto quanto accaduto in queste ore al Brescia calcio, comunica di essere anch’essa vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d’imposta del Club lombardo.

Si specifica che la scrivente società è assolutamente certa di essere in regola e di aver agito in perfetta conformità delle norme statali e sportive e che, ove mai, in tale vicenda è solo e soltanto parte lesa. Per tali ragioni, già nelle prossime ore, tutelerà le proprie ragioni sporgendo una dettagliata denuncia penale presso le competenti autorità“.

Non dovrebbero esserci conseguenze per il Girone C della Serie C, in quanto la penalizzazione non influenzerà la graduatoria: il club siciliano ripartirà dalla prossima stagione, la 2025-2026, con il segno meno in classifica.