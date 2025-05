Trapani-Brescia, retroscena Antonini: cos’è successo nello spogliatoio ospite a fine partita

StrettoWeb

Gara-1 della semifinale Playoff Scudetto fra Trapani e Brescia è stata una partita straordinaria. A spuntarla i lombardi, 91-92, di appena una lunghezza, resistendo alla travolgente rimonta operata da Trapani nel secondo tempo. Una partita bellissima com’è stato bellissimo il gesto compiuto da Valerio Antonini al termine della partita. Il presidente del Trapani, infatti, è sceso negli spogliatoi di Brescia per complimentarsi con Peppe Poeta e i suoi ragazzi.

“Ci siamo confrontati. – ha scritto su ‘X’ Antonini – Da uomini veri ci siamo chiariti e siamo oggi molto più vicini su idee e sensibilità di quanto ci si immagini. Mauro ha apprezzato molto il mio gesto sincero di congratularmi con la sua fantastica squadra e il suo staff perche il movimento Basket può crescere solamente cosi. Si perde non per colpa di terzi ma perchè gli altri sono stati più bravi di te come ieri sera. Grazie Mauro , da oggi hai un amico in più“.

Poco prima, sempre su ‘X’, Antonini aveva commentato così la gara: “complimenti a Brescia. Alla fine chi vince merita. Peccato perchè 2 giocate (tiro da 3 fatto direttamente da Brescia e il canestro non canestro di Eboua) hanno determinato alla fine il risultato. Sfortuna in molte situazioni ma non do la colpa agli arbitri come tanti hanno detto stasera, secondo me nel complesso hanno diretto bene una partita difficilissima da arbitrare. Sarà una serie lunga. Ora riposo, e domenica sera bisogna riportarci su 1-1 ad ogni costo. Io ci credo, sempre“.