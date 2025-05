Semifinale Playoff, Gara-1 da brividi: Brescia passa a Trapani di 1 punto!

StrettoWeb

Se il livello di intensità e di emozioni è questo, speriamo si arrivi fino in fondo. Gara-1 della semifinale Playoff fra Trapani e Brescia regala un venerdì sera di basket di altissimo livello in un PalaShark bollente come ci ha abituato a essere per tutta la stagione. Trapani perde la prima gara dei suoi Playoff e lo fa di una sola lunghezza. Finisce 92-93 in favore di Brescia, un solo punto, quanto basta a far cadere il fattore campo e a ottenere un importantissimo vantaggio nella serie.

‘Solito’ primo tempo di Trapani che parte con le marce basse, seppur 26 punti nel primo quarto siano tanti, un po’ meno i 19 del secondo per un bottino di 45 punti che, tutto sommato, non è neanche male. Peccato che dall’altra parte Brescia segni 57 (!) punti, 34 nel solo primo quarto tirando con l’85% da 3 (6/7).

Al rientro in campo dagli spogliatoi Trapani cambia faccia, come sempre. Brescia non vede il canestro per quasi 6 minuti. Horton (22 punti), Robinson (14 punti e 9 assist), Alibegovic (12) e compagni invece sì e il gap si accorcia pericolosamente. Eboua prova a rompere il ferro del PalaShark con la schiacciata che avrebbe portato i siciliani a un possesso di svantaggio ma la palla, dalla violenza del gesto, resta impigliata nella retina e viene sputata fuori: incredibile canestro non convalidato.

Trapani ha però un altro passo e segna 47 punti nella ripresa contro i soli 36 di Brescia. Come detto, 1 punto di differenza che regala a Dowe (17 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) e Ivanovic (17 punti, 3 rimbalzi e 6 assist) il primo punto in una serie che promette scintille. Gara-2 domenica sera, 20:45, ancora a Trapani.