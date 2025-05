Spazzatura a Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino: “il Sindaco si fa i selfie e noi paghiamo lo stipendio di Burrone” | FOTO

StrettoWeb

Il centro di Reggio Calabria, teatro delle passerelle dell’Amministrazione Comunale, è relativamente pulito. Le periferie interessano di meno e la spazzatura resta ai bordi delle strade. Del resto, cosa ci si può aspettare da chi ha recentemente ricordato Ciccarello “solo come una discarica a cielo aperto“? Un lettore scrive alla redazione di StrettoWeb per denunciare la situazione che, come si evince dalle foto nella nostra gallery, è sotto gli occhi di tutti.

“Buongiorno Direttore, approfitto ancora una volta di StrettoWeb per dar voce al mio sfogo. – scrive il nostro lettore – Stamattina mentre ero in giro ho potuto notare che il nostro Lungomare, almeno quello non interessato da cantieri che operano ad intermittenza da qualche anno, era molto pulito ed ordinato sicuramente perché è usato dal nostro primo cittadino e dai suoi fedelissimi poltronari come set per apparizioni e selfie… poi mi sono spostato in due periferie prossime alla città ed allora la situazione è risultata molto diversa con i soliti cumuli di immondizia e con il via vai di ratti.

Ora mi chiedo dove sia finito il nuovo Assessore che doveva mettere fine a tutto questo squallore? Spero che con le foto che ho scattato stamattina il nuovo Assessore faccia dei poster per abbellire il nuovo ufficio così da ricordarsi tutte le mattine il motivo del lauto stipendio che noi cittadini gli paghiamo… grazie di cuore a Strettoweb ed a Lei che ogni giorno dà voce a noi cittadini stanchi di questa situazione“, conclude.

