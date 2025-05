Serie D, stagione finita: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, le date e il tabellone di playoff e playout

StrettoWeb

La stagione regolare del girone I di Serie D è andata ufficialmente in archivio. Ora spazio agli spareggi playoff e playout, che andranno in scena nei prossimi weekend. Nessuna sorpresa rispetto a quello che era il verdetto più importante, reso avvincente dalla lotta quasi punto a punto tra Siracusa e Reggina. Gli aretusei, artefici del proprio destino, hanno vinto in casa dell’Igea Virtus, facendo partire ufficialmente la festa. Successo inutile per la Reggina a San Cataldo: ora gli amaranto partiranno da favoriti per la vittoria dei playoff, avendo un eventuale doppio turno in casa. La squadra di Ballarino, tuttavia, ha fallito l’accesso diretto alla Serie C per il secondo anno di fila. Un disastro.

In coda paga il Locri: a Cozza, arrivato in settimana, non riesce il miracolo; pari con l’Acireale e retrocessione. Che andrà al playout contro il Sant’Agata, vittorioso a Favara. Si salva l’Enna, che sbanca Pompei.

Risultati Serie D girone I, 34ª giornata

Domenica 4 maggio

Ore 15.00

Castrumfavara-Sant’Agata 0-2

Igea Virtus-Siracusa 1-3

Locri-Acireale 1-1

Nissa-Licata 3-2

Pompei-Enna 1-3

Sancataldese-Reggina 0-1

Scafatese-Ragusa 2-1

Vibonese-Paternò 1-1

Riposa: Sambiase

Classifica Serie D girone I

Siracusa 78 Reggina 77 Scafatese 65 Sambiase 54 Vibonese 50 Nissa 46 Paternò 44 Ragusa 38 Pompei 38 Igea Virtus 37 Sancataldese 35 Enna 35 Acireale 34 Castrumfavara 30 Licata 28 Sant’Agata 27 Locri 24 Akragas (ritirata)

I verdetti

Promossa in Serie C: Siracusa

Ai playoff: Reggina, Scafatese, Sambiase, Vibonese

Ai playout: Acireale, Castrumfavara, Licata, Sant’Agata

Retrocessa in Serie D: Locri (Akragas escluso)

Tabellone e date playoff

Semifinali: 11 maggio 2025, ore 16

Reggina-Vibonese

Scafatese-Sambiase

Finale: 18 maggio 2025, ore 16

Si gioca in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si passerà ai supplementari. In caso di ulteriore parità ai supplementari, andrà in finale la squadra con il miglior piazzamento, ovvero quello di casa.

Tabellone e date playout

11 maggio 2025, ore 16

Acireale-Sant’Agata

Castrumfavara-Licata

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.