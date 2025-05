Serie D, l’ex Messina D’Eboli esalta (solo) la Nissa. E quella frase su ripescaggio e Reggina (“ha la matricola nuova…”)

StrettoWeb

A distanza di qualche anno, il Messina è tornato in Serie D. L’ultima promozione in C ha visto, tra i protagonisti, Cocchino D’Eboli, responsabile dell’area tecnica di allora e “uomo-garanzia” nella prima serie dilettantistica e non solo. Ora alla guida della Nocerina, è tornato a parlare del Messina e si è anche sbilanciato sul girone I dell’anno prossimo: “il Messina dovrebbe avere 5 o 6 punti di penalizzazione secondo quanto si è letto. Nel girone non ci sarà più il Siracusa mentre la Nissa è quella che si sta muovendo meglio. Potrebbe essere un girone più abbordabile rispetto all’H, il più difficile dei nove per pressioni ambientali e investimenti, e al G, in cui due anni fa ho perso una finale promozione a venti minuti dalla fine con la Paganese” ha detto, come si legge su Messina Sportiva.

Dunque, D’Eboli rivede nella Nissa una possibile favorita, non cita la Reggina e definisce il girone “abbordabile” eventualmente per il Messina, che oggi ricordiamo essere in una situazione societaria disastrosa e a un passo dal fallimento (anche se c’è una situazione, l’unica, ad oggi ancora possibile). Sul ripescaggio poi, anche se la graduatoria è ormai definita e ufficiale, afferma: “saremo la terza formazione di D in graduatoria dopo Ravenna e Reggina, che per la verità potremmo anche precedere perché in Calabria adesso hanno una matricola nuova. La squadra di D arriverà dopo l’Inter Under 23 e prima di una retrocessa. Dipenderà molto dalla forza economica di chi si propone”.