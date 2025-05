Serie D, il nuovo girone I prende forma: chi entra e chi esce tra sorprese e attese. L’elenco

StrettoWeb

Con la fine della stagione regolare e l’esito dei play-out, che ha decretato la retrocessione di Licata e Città di Sant’Agata di Militello, prende forma il prossimo girone I di Serie D, almeno per quanto riguarda le rappresentanti di Sicilia e Calabria. Il girone, come da tradizione, accoglie formazioni dell’estremo Sud Italia, con una prevalenza di club siciliani e calabresi, ma in vista della prossima stagione aumenterà la presenza campana o delle regioni limitrofe per compensare le uscite. Le promozioni dall’Eccellenza siciliana erano già note: Milazzo e Athletic Club Palermo raggiungono la Serie D portando entusiasmo e nuove sfide in un girone che vedrà diversi cambiamenti. La situazione attuale, però, conferma una riduzione delle siciliane, passate da 12 a 10: il Siracusa va in C, l’Akragas è fallito, Licata e Sant’Agata vanno in Eccellenza.

Le squadre siciliane confermate o promosse sono le seguenti:

Nissa

Paternò

Ragusa

Igea Virtus

Sancataldese

Enna

Acireale

Castrumfavara

Athletic Club Palermo

Milazzo

Tuttavia, questo numero potrebbe salire a 11, qualora il Messina dovesse perdere il play-out e retrocedere dalla Serie C, rientrando così nel girone tra le squadre isolane. Ovviamente, sempre ammesso che riesca a trovare una nuova proprietà e a iscriversi, ipotesi ad oggi molto complicata per via della ben nota e delicata situazione.

La situazione in Calabria

Sul fronte calabrese, non si registrano cambiamenti numerici: le squadre rimangono quattro. Alla retrocessione del Locri ha fatto seguito la promozione della Vigor Lamezia, che si unisce alle altre tre confermate:

Reggina

Vibonese

Sambiase

Vigor Lamezia

A questo punto, considerando le dieci (o undici) siciliane e le quattro calabresi, mancano tre o quattro squadre campane o di regioni limitrofe per completare il quadro del girone. Il numero definitivo dipenderà, oltre che dal risultato del Messina, anche da eventuali rinunce, ripescaggi o problematiche legate alle iscrizioni, che come sempre verranno chiarite nelle prossime settimane. A tal proposito, dopo le semifinali di oggi, domenica si giocherà la finale playoff Reggina-Scafatese. Chi vince verrà inserita nella graduatoria della Serie D utile a un eventuale ripescaggio.

Quel che è certo, è che la composizione del Girone I per la stagione 2025-2026 parte già con una fisionomia interessante e in parte rinnovata, con il ritorno di piazze storiche e il debutto di nuove realtà pronte a farsi valere in uno dei gironi più seguiti e combattuti della Serie D.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.