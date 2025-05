Serie C, non solo Lucchese: attesa l’udienza (e la penalizzazione) per Foggia e Triestina: ecco quando. Cosa può cambiare

StrettoWeb

Ieri è arrivata la stangata per la Lucchese, domani potrebbe arrivare anche per Foggia e Triestina. E’ attesa, infatti, l’udienza sulle altre due squadre di Serie C deferite (ci sarebbe anche il Messina, che però è retrocesso in D e ha una situazione societaria ancora più assurda) e che dovranno scontare la penalizzazione in un’eventuale prossima stagione. In cui probabilmente non ci sarà la Lucchese: il club toscano ha infatti ricevuto 14 punti di penalizzazione, oltre alla multa. Già dichiarata fallita, questa “mannaia” dovrebbe rappresentare la fine certificata rispetto all’interesse di nuovi imprenditori. In pole c’era l’azienda “Affida srl”, la quale in un comunicato è uscita allo scoperto parlando di improbabilità nella chiusura dell’operazione, anche alla luce di questo -14. Questo significa che molto probabilmente la domanda d’iscrizione non verrà proprio presentata, riattivando il processo legato alle riammissioni e non ai ripescaggi (a fine articolo spieghiamo la differenza).

Da capire se la stessa sorte toccherà anche a Foggia e Triestina, le altre due squadre salve sul campo ma in difficoltà. Il Foggia, in realtà, non per problemi economici ma per le minacce ricevute dal presidente Canonico, il quale ha deciso di dimettersi e di non provvedere agli ultimi pagamenti. La società ora è in amministrazione giudiziaria e il patron deve decidere cosa fare, mentre la Curva Nord si è apertamente schierata contro un suo ritorno. L’ago della bilancia, anche in questo caso, potrebbe dipendere dall’entità della penalizzazione. Quando si saprà? Domani, come conferma sui social Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Ricapitolando. Giovedì il Tfn giudica i deferimenti di Brescia e Trapani per il mancato rispetto delle scadenze di febbraio (-4 punti subito) e aprile (-4 punti nel 2025-26). Giovedì a giudizio anche Foggia, Messina e Triestina per il mancato rispetto delle scadenze di aprile (consistente dose di punti in meno per il 2025-26). Appello del Brescia atteso il 12 (forse 10) giugno”, ha scritto Binda. Domani, dunque, si saprà quanti saranno i punti da scontare per le due squadre nella prossima stagione, un elemento importante ai fini della decisione sulla domanda d’iscrizione. E se vale per il Foggia che – ripetiamo – ha altri problemi rispetto a quelli economici, vale anche per la Triestina, di cui si parla meno, di cui si parla poco. I problemi restano, i mancati pagamenti federali pure, ma la situazione sembrerebbe essere meno complessa delle altre due.

Differenze tra riammissione e ripescaggio

Alla luce di queste ultime novità, ribadiamo cosa potrebbe accadere sul fronte di ripescaggi e riammissioni, per cui c’è un’enorme differenza. Nel caso in cui una società non presentasse proprio domanda entro i termini del 6 giugno – perché in ritardo, per volontà, per incapacità economica o per qualsiasi altro motivo – scatterebbero le procedure di riammissione, che chiamano in causa solo le squadre retrocesse dalla Serie C (Pro Patria “prima”) e non quelle vincitrici dai playoff di Serie D. Nel caso in cui una o più società dovessero presentare domanda entro i termini del 6 giugno, e dovessero vedersela respingere dalla Covisoc, a quel punto entrerebbe in gioco la graduatoria dei ripescaggi, con l’Inter Under 23 “prima” e il Ravenna a seguire.

Quindi domani resta da capire di quanto sarà la penalizzazione e se, alla luce della stessa, i club sopracitati decideranno di presentare o meno domanda.

La graduatoria dei ripescaggi

Questo l’ordine:

Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la prima della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la prima della graduatoria tra le perdenti dei playout) Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la seconda della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la seconda della graduatoria tra le perdenti dei playout)

Queste sono le squadre rientranti nella tabella della graduatoria sopra illustrata:

Inter U23 Ravenna Pro Patria Milan U23 Reggina Sestri Levante Nocerina

La graduatoria delle riammissioni

Quella delle riammissioni funziona in modo diverso. Non ne beneficiano squadre delle categorie inferiori che hanno vinto i playoff (di Serie D in questo caso), ma squadre retrocesse dalla C. L’elenco viene stilato in base a chi, tra le retrocesse, ha ottenuto più punti nel corso del campionato. Questa la graduatoria:

Pro Patria Milan Under 23 Caldiero Terme Sestri Levante