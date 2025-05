Serie C, concluse le gare d’andata dei playout: tutti i risultati. Pari a Messina, vince il Milan

StrettoWeb

Se i playoff sono già iniziati dalla scorsa settimana, con i primi due turni già giocati, questa sera sono iniziati anche i playout di Serie C. Meno partite, formula più breve. Andate e ritorno, semplicemente. Chi perde è in Serie D, chi vince si salva. Con due pareggi ha la meglio la squadra con il piazzamento migliore, che è anche quella con il vantaggio del fattore campo, cioè con la gara di ritorno in casa. Tra il pomeriggio e questa sera, in campo le partite d’andata. Si torna in campo tra sette giorni, sempre sabato, per il decisivo ritorno.

Per quanto riguarda le gare d’andata, pari a reti bianche tra Messina e Foggia e tra Caldiero Terme e Triestina. Milan Futuro di misura sulla Spal, così come Pro Patria sulla Pro Vercelli e Sestri Levante sulla Lucchese. Com’è noto, oltre a Messina e Foggia, lente d’ingrandimento sulla situazione societaria anche per Triestina e Lucchese. Se queste squadre retrocedessero, non libererebbero alcun posto per gli eventuali ripescaggi.

Risultati playout Serie C, gare d’andata

Sabato 7 maggio

Ore 15.00

ACR Messina-Foggia 0-0

Ore 17.30

Pro Patria-Pro Vercelli 1-0

Ore 20.00

Caldiero Terme-Triestina 0-0

Milan U23-Spal 1-0

Sestri Levante-Lucchese 2-1

