Serie C, Catania e Crotone passano il turno ai playoff. Brividi al “Massimino”: Dini para il rigore e poi segna Inglese

Buona la prima e buona anche la seconda, ma che brividi. Rispetto al 3-2 al Giugliano, tanta paura questa sera per i tifosi del Catania, nella gara del secondo turno playoff. L’1-0 al Potenza regala il pass per la fase nazionale, ma solo al termine di un finale al cardiopalma. Dopo un primo tempo con diverse chance, ma senza gol, nella ripresa arriva una traversa del Catania, con Stoppa. Negli ultimi minuti, poi, succede di tutto: all’81’, rigore per il Potenza, ma Dini si erge a eroe e para il penalty Caturano, facendo esplodere il solito “Massimino” da altre categorie (13.922 spettatori). Pochi minuti dopo, apoteosi, con il gol di Inglese che regala l’1-0 decisivo. Finale da cuori forti, ma alla fine la squadra rossoblu passa il turno e ora può dire la sua nella fase nazionale.

Meno emozioni e nessun gol, invece, a Crotone, dove i calabresi riescono comunque a staccare il pass per il prossimo turno, pareggiando per 0-0 contro la Juve Next Gen. I pitagorici, dopo un girone di ritorno importante, hanno fatto l’ingresso agli spareggi questa sera – in virtù del quarto posto nel girone C – e non hanno fallito. Pari prezioso, con il minimo sforzo, e premiato il vantaggio della posizione in classifica e del fattore campo. Allo “Scida” prevalgono le difese, alla lunga, e le porte rimangono chiuse. Finisce a reti bianche, va bene solo ai rossoblu.

