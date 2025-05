Playoff Serie C, concluso il 2° turno: i risultati, le qualificate e il nuovo tabellone

StrettoWeb

Dopo le gare di domenica, che hanno dato avvio ai playoff di Serie C dell’annata 2025-2025, questa sera si sono giocate le partite del 2° turno, quello che chiude la fase spareggi del girone. Le qualificate accederanno adesso alla fase nazionale, in cui sfideranno squadre di altri gironi in partite di andata e ritorno. Quasi stravolto il vantaggio del fattore campo: Atalanta Under 23, Giana Erminio e Vis Pesaro, infatti, vincono fuori casa e fanno fuori Albinoleffe, Renate e Arezzo. Ok il Catania con un finale al cardiopalma, mentre al Crotone basta il pari.

I risultati dei playoff di Serie C

Mercoledì 7 maggio (ore 20.00)

Albinoleffe-Atalanta U23 1-3

Renate-Giana Erminio 1-2

Pescara-Pianese 2-1

Arezzo-Vis Pesaro 0-1

Crotone-Juventus Next Gen 0-0

Catania-Potenza 1-0

Il tabellone completo

Definite le squadre che hanno superato i primi due turni del girone, sarà un sorteggio a stabilire gli accoppiamenti della fase nazionale. Ora entrano in gioco le teste di serie – le tre terze classificate, la vincitrice della Coppa Italia di Serie C e la miglior classificata in stagione regolare delle sei arrivate dalla fase precedente – che sfideranno le altre in gare di andata e ritorno. Le teste di serie avranno il vantaggio del fattore campo (ritorno in casa) e passeranno anche con due pareggi. Ecco il tabellone.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (1° TURNO)

Andata domenica 11 maggio – Ritorno mercoledì 14 maggio

da definire – Feralpi Salò (3ª classificata Girone A)

da definire – Torres (3ª classificata Girone B)

da definire – Monopoli (3ª classificata Girone C)

da definire – Rimini (vincitore Coppa Italia)

da definire – Pescara (miglior classificata in stagione regolare delle sei arrivate dalla fase precedente)

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO)

Andata domenica 18 maggio – Ritorno mercoledì 21 maggio

da definire – Vicenza (2ª classificata Girone A)

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025

