Serie C, oggi il 2° turno dei playoff: le partite, il regolamento e come si stilerà il tabellone della fase nazionale

In Serie C si va di corsa. Dopo la conclusione della stagione regolare, domenica è iniziata la lunga fase dei playoff, che coinvolge 28 squadre ma che alla fine ne farà esultare soltanto una. Disputato il primo turno, che ha già fatto fuori alcune compagini, questa sera sarà la volta del secondo, che è anche l’ultimo riguardante le sfide tra squadre dello stesso girone. Ad aggiungersi agli undici che hanno superato il primo turno, le quarte classificate di ogni girone. Sarà gara secca e in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season. Vantaggio, dunque, per le squadre di casa.

Il programma del 2° turno dei playoff di Serie C

Queste le partite in programma questa sera:

GIRONE A

ALBINOLEFFE – ATALANTA U23 Ore 20.00

RENATE – GIANA ERMINIO Ore 20.00

GIRONE B

PESCARA – PIANESE Ore 20.00

AREZZO – VIS PESARO Ore 20.00

GIRONE C

CROTONE – JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00 Diretta Rai Play

CATANIA – POTENZA Ore 20.00

Come si formano gli accoppiamenti della fase nazionale dei playoff di Serie C: il sistema delle teste di serie

Cosa succede dopo il 2° turno? Si passa alla fase nazionale, dove si affronteranno squadre anche di diverso girone. Non sarà gara secca, ma andata e ritorno. A questa tornata si aggiungeranno, alle vincitrici dei playoff di ogni girone, le terze classificate di ogni girone e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (il Rimini). Come verranno stabiliti gli accoppiamenti? Ci saranno delle teste di serie – le tre terze classificate, la vincitrice della Coppa Italia di Serie C e la miglior classificata in stagione regolare delle sei arrivate dalla fase precedente – che affronteranno le altre. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa e avranno il vantaggio del passaggio del turno in caso di doppio pari.

Successivamente si passerà al secondo turno nazionale, quello che precede le semifinali e che porterà all’ingresso delle seconde classificate, in questo caso teste di serie e con i vantaggi di cui sopra. Il sistema è uguale: andata e ritorno, teste di serie col fattore campo e con la possibilità di andare avanti con due pari.

L’ultima fase è la final four, con le semifinali tra le migliori quattro. Qui si azzera tutto: partite di andata e ritorno stabilite tramite sorteggio e supplementari ed eventuali rigori in caso di doppio pari.

Il tabellone completo

FASE PLAYOFF NAZIONALE (1° TURNO)

Andata domenica 11 maggio – Ritorno mercoledì 14 maggio

da definire – Feralpi Salò (3ª classificata Girone A)

da definire – Torres (3ª classificata Girone B)

da definire – Monopoli (3ª classificata Girone C)

da definire – Rimini (vincitore Coppa Italia)

da definire – da definire

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO)

Andata domenica 18 maggio – Ritorno mercoledì 21 maggio

da definire – Vicenza (2ª classificata Girone A)

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025

