Serie C, Catania-Potenza con diretta tv in chiaro: dove vedere la partita

Il “Massimino” è pronto a un’altra serata importante, a tre giorni dal primo turno playoff di Serie C vinto contro il Giugliano. Domani sera il Catania ospiterà il Potenza, per il secondo turno degli spareggi. Per il match è prevista una diretta tv in chiaro. La partita sarà infatti trasmessa da Teleregione, sul canale 77 del digitale terrestre, ma sarà visibile solo in Puglia e Basilicata.

