Serie B, ufficializzate date e orari delle gare di playoff e playout

La Lega Serie B, sul proprio sito ufficiale, ha definito date e orari delle partite di playoff e playout. Dopo le partite di ieri (ultima giornata, da calendario), martedì si conclude il torneo con il turno di recupero non giocato a Pasquetta per via della morte di Papa Francesco. Subito dopo, partiranno gli spareggi per la promozione e per non retrocedere. Quasi definita la situazione in alto, con le qualificazioni matematiche di Catanzaro e Palermo, mentre in coda è grande bagarre.

Playoff per la promozione al Campionato Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30

