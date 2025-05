Scuole chiuse a Messina, Basile smentisce: “è una fake news”

StrettoWeb

Sta circolando da alcune ore sui social network una falsa ordinanza che riporterebbe la firma del Sindaco Federico Basile, nella quale si annuncia la presunta chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici di Messina, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido, strutture educative, cimiteri, ville e impianti sportivi comunali, nonché la sospensione delle manifestazioni all’aperto a partire dalle ore 7:00 del 15 maggio e fino alle ore 3:00 del 16 maggio 2025.

La smentita di Basile

Il Sindaco Federico Basile smentisce categoricamente l’autenticità del documento, mai redatto, né tantomeno sottoscritto, dagli uffici comunali o dal Primo cittadino. “Un atto grave e irresponsabile, che non solo crea disinformazione ma arreca confusione tra i cittadini, in particolare tra le famiglie e le comunità scolastiche, in un momento in cui serve invece massima chiarezza”, dichiara il Sindaco. “Attribuirmi falsamente la firma di un provvedimento ufficiale è un gesto che lede la fiducia nelle istituzioni e sarà oggetto di formale segnalazione alle autorità competenti affinché vengano individuati e perseguiti i responsabili”, rimarca Basile

L’Amministrazione invita “i cittadini a non dare seguito a comunicazioni non ufficiali, spesso veicolate attraverso canali non istituzionali, e a fare riferimento esclusivamente al sito istituzionale del Comune di Messina e ai canali ufficiali dell’Ente per ogni notizia o provvedimento”.