Allerta Meteo, forte maltempo Sicilia: domani scuole chiuse in molti comuni | ELENCO

La protezione civile ha lanciato l’allerta meteo in quanto, nelle prossime ore, si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in varie zone del Sud. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha quindi diramato l’allerta meteo arancione in Sicilia e per questo motivo i sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 15 maggio 2025.

Ecco l’elenco completo aggiornato in tempo reale:

Provincia Messina

Antillo

Furci Siculo

Gallodoro

Letojanni

Limina

Mandanici

Mongiuffi Melia

Nizza di Sicilia

Pagliara

Roccalumera

Sant’Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Savoca

Provincia Catania

Catania

Acireale

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Caltagirone

Camporotondo Etneo

Motta Sant’Anastasia

Paternò

Riposto

San Giovanni La Punta

San Pietro Clarenza

Tremestieri Etneo

Valverde

Provincia di Ragusa

Chiaramonte

Gulfi

Giarratana

Modica

Vittoria

Provincia di Siracusa

Avola

Buccheri

Floridia

Noto

Portopalo di Capo Passero

Priolo

Gargallo

Rosolini