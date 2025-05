Santo Versace torna a Reggio Calabria, tanti studenti alla presentazione del suo libro: i legami con i fratelli e con la sua terra

StrettoWeb

Santo Versace ha presentato ieri nell’Aula Magna dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria il suo libro “Fratelli. Una famiglia italiana”, pubblicato da Rizzoli. L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e tanti cittadini, ha offerto un’occasione intensa e intima per riflettere sui valori familiari, sulla cultura del lavoro e sull’evoluzione di un’impresa divenuta simbolo mondiale del Made in Italy. Nel libro l’Autore intreccia la memoria privata con le vicende personali e familiari che lo legano ai suoi fratelli, ripercorrendo l’ascesa della maison Versace: da realtà locale di Reggio Calabria a icona mondiale della moda. Il racconto si fonde con la storia pubblica e imprenditoriale dell’Italia dal secondo dopoguerra a oggi, affrontando temi come l’importanza dei legami familiari, l’innovazione creativa e la rilevanza culturale ed economica del brand.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Giuseppe Zimbalatti, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Massimo Finocchiaro Castro e di Francesco Armato, Coordinatore del Corso di Laurea in Design, il cuore del pomeriggio è stato il dialogo tra l’autore, Francesca De Stefano Versace (Vicepresidente della Fondazione Santo Versace), Francesco Cicione (Presidente di Entopan) e il professor Domenico Marino, moderato dal giornalista Giuseppe Smorto.

Gli interventi

Le parole di Santo Versace: “Fratelli nasce dal desiderio di raccontare da dove veniamo, con sincerità e gratitudine. È la storia di un legame profondo, quello tra fratelli, con i nostri genitori e con la Calabria, che è per noi casa anche quando siamo lontani. La mia vita è stata un viaggio mosso dall’amore e dai valori familiari: lavoro, dedizione, responsabilità. Valori che, grazie a mia moglie Francesca, oggi vivono nella Fondazione che porta il mio nome, dando una risposta concreta a chi vive in condizioni di fragilità e ha bisogno di essere visto, accolto e sostenuto”.

A seguire Francesca De Stefano Versace: “Fratelli è un libro che custodisce la memoria di una storia familiare, fatta di radici e autenticità. Gli stessi valori che hanno ispirato la nascita della Fondazione Santo Versace, che amo definire “il figlio che non abbiamo avuto”, nata per offrire ascolto, dignità e possibilità a chi vive in uno stato di fragilità e solitudine”.

Nel suo intervento, Francesco Cicione ha sottolineato: “La testimonianza di Santo Versace racconta un uomo capace di coniugare visione e responsabilità, affermando un modello d’impresa dai valori profondi, radicato nel Mezzogiorno ma di rilevanza globale. La sua fiducia nel progetto Harmonic Innovation Group avviato da Entopan riflette un’idea condivisa di sviluppo centrato sulle persone, coerente con il paradigma di Innovazione Armonica, ed è per noi stimolo e riferimento quotidiano”.

Domenico Marino: “Leggere ‘Fratelli’ è un percorso emotivo prima ancora che culturale. In queste pagine ho ritrovato il racconto di una delle più straordinarie avventure imprenditoriali del nostro Paese, ma anche la forza dei legami familiari, l’orgoglio delle origini, il valore della dedizione. È una testimonianza preziosa per i nostri giovani, che in queste storie possono trovare non solo ispirazione ma anche strumenti per immaginare il proprio futuro, senza mai dimenticare da dove si viene”.

