Risultati Gara-1 Playoff: Viola ko a Monopoli, mercoledì al PalaCalafiore sarà dentro o fuori | TABELLONE

StrettoWeb

Se questa doveva essere la gara in cui dare un segnale, la Viola il segnale lo ha dato. Brutto. I reggini hanno tenuto testa a Monopoli solo nel primo tempo (29-29) per poi crollare nella ripresa subendo 51 punti in 20 minuti e segnandone appena 28 (8 nel terzo quarto chiuso 29-8). Risultato finale 80-57. Una sconfitta scottante in Gara-1 per i reggini che adesso, mercoledì sera, ore 20:30 al PalaCalafiore, in Gara-2 saranno spalle al muro: una sconfitta equivarrà all’eliminazione dai Playoff.

Nelle altre gare vittoria, nell’anticipo di ieri, di Milazzo su Messina. Successo comodo di Piazza Armerina su Bisceglie. Colpo esterno di Avellino in casa di Angri.

Risultati Gara-1 Playoff

Sabato 10 maggio

Ore 18:30

Milazzo-Messina 61-53

Domenica 11 maggio

Ore 18:00

Angri-Avellino 54-61

Ore 19:00

Monopoli-Viola 80-57

Ore 19:30

Piazza Armerina-Bisceglie 84-70

Tabellone quarti di finale Playoff

Monopoli-Viola

Angri-Avellino

Piazza Armerina-Bisceglie

Milazzo-Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.