Monopoli-Viola, 2° QT: i neroarancio inseguono, pugliesi letali da dietro l’arco

Fine 1° QT - Viola sotto 19-12

Squadre in campo, si comincia! Coach Cadeo schiera Boniciolli, Stamatis, Idiaru, Ani e Donati. Subito primi 2 per l’ex Donato Vinale, pareggia il conto Ani dall’altra parte (2-2). Ancora Vitale, sale a quota 4 l’ex neroarancio (4-2). Donati per Stamatis, il greco si iscrive al tabellino del match (4-4). Due canestri per parte in metà primo quarto, ritmi abbastanza bassi fin qui. Assist di Stamatis, due per Boniciolli: il duetto del backcourt neroarancio porta il primo vantaggio del match (4-6).

Bella palla di Milosevic per Preira che inchioda con una mano al ferro (6-6). Palla recuperata da Idiaru, 2 per Boniciolli (6-8). Tripla di Milosevic servito da Vitale (9-8). Due per Milosevic che taglia bene a sinistra (11-8). Ruba palla Vitale, attacca in post Preira, finisce giù Traore: per gli arbitri è fallo del reggino. Preira in lunetta fa: 1/2 (12-8). Due punti per Traore che si fa perdonare subito (12-10). Milosevic da una parte, Stamatis dall’altra (14-10). Due per Stamatis (14-12). Tripla di Pazin, attenzione al gioco da dietro l’arco dei padroni di casa (17-12). Due per Pazin (19-12). Finisce qui il primo quarto di gara.