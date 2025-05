Ripepi: “Ballarino tiene in ostaggio la Reggina, vattene! E dentro la società sanno che…”

StrettoWeb

Nuova diretta social del consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, ancora sulla Reggina: “il vaso è colmo e noi dobbiamo liberare la nostra città e la nostra squadra da chi la vuole tenere in ostaggio e in questo momento siamo in ostaggio di Ballarino. La situazione è molto seria, le balle e le supercazzole stanno infettando Reggio Calabria. Anche Carminello ha detto che Ballarino dovrebbe smetterla di dire sciocchezze e costruire una squadra che già a gennaio possa vincere il campionato. Ballarino ha fallito perché è arrivato secondo e ci tiene in ostaggio, facendoci litigare con tutti. La profezia di Brunetti, dei dieci anni di Serie D, si avvererà” ha detto.

“Convocherò il sindaco per capire cosa ha fatto con quelli che all’interno della politica dovevano controllare la Reggina, perché così avevano scritto nel bando. Molti tifosi mi scrivono cosa dovremmo fare per salvare questa situazione. Ballarino deve dire quanti soldi vuole. Lui dice che la vorrebbe vendere, ma la Reggina l’ha avuta regalata e alla fine non ha fatto gli investimenti previsti. Sul Sant’Agata non ha messo neanche i soldi per partecipare al bando, lo farà la Soseteg. Ballarino, tu te ne devi andare al più presto. Una società di Serie D vale zero, quindi al massimo potresti chiedere i soldi del pagamento degli ultimi stipendi, 200 o 300 mila euro, non so, ma sono anche assai. Ballarino, devi dire quanto vuoi, giocare a carte scoperte, parlare con il sindaco, che deve chiedere scusa alla città, a Bandecchi e poi trattare. Io non so se c’è qualcuno che vuole la Reggina, ma non è vero che non c’è nessuno. Mi chiedete di Bandecchi, ma voi come vi sareste sentiti dopo l’atteggiamento avuto con lui? Se Falcomatà chiederà scusa a lui poi magari potrà chiamarlo e capire la disponibilità, lo stesso potrei fare io” ha aggiunto.

“Ballarino non ha la possibilità di fare la Serie C, ma pensate che veramente non ha pregato affinché vincesse il Ravenna? Lui dice che ha trovato i 300 mila euro per il ripescaggio, perché sa che non sarà ripescato, ma intanto mette fumo negli occhi, come Falcomatà. E poi in Serie C servono 4-5 milioni e lui non li ha. Quelli che sono all’interno della società lo sanno, lo dicono, è risaputo. Lui non può fare la cresta ai danni della Reggina e chiedere una cifra esorbitante, se lo farà dobbiamo ribellarci. A Ballarino dovremo dire: ‘hai fallito, te ne devi andare perché con te falliremo ancora”, ha concluso.