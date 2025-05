Reggio Calabria, disagi infiniti sul Lungomare. Il Rup in commissione spiega i ritardi dei lavori: “criticità con i sottoservizi”. E Brunetti non si presenta

StrettoWeb

Si è conclusa da pochi minuti, la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, in merito al cantiere sul Lungomare Falcomatà. I lavori, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR e risorse di coesione della Città Metropolitana, avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2025 ma, ad oggi, ancora è tutto in alto mare, con un cantiere sempre più esteso. In commissione, al solito, assenti i consiglieri di maggioranza e, per la terza volta consecutiva, il vicesindaco Brunetti.

Il Rup spiega i motivi dei ritardi

In audizione il Rup dell’opera, dott. Enzo Cotroneo, ha spiegato: “il progetto prevedeva la fine dei lavori in 12 mesi ma ci sono stati dei ritardi a causa dei sottoservizi non a norma che hanno provocato dei cambiamenti in corso. Il nuovo cronoprogramma? Entro fine anno non avremo più il cantiere ma speriamo anche prima. Vorrei sottolineare che i lavori non si sono mai fermati in questi mesi. Lavorare di notte? Non sarebbe possibile per una questione di sicurezza e di budget. Varchi tra la parte bassa ed alta della via Marina? Sì, sono previsti e verranno fatti a breve”, conclude Cotroneo.

Ripepi: “i commercianti sono preoccupati”

Il consigliere comunale e leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, ha detto: “urge velocizzare l’avanzamento dei lavori sfruttando anche la notte. La via Marina è bloccata creando disagi alle attività economiche ma anche ai turisti, c’è tanta preoccupazione. Brunetti assente? Non è possibile, l’amministrazione non vuole essere controllata, scriverò oggi stesso alla Prefettura ed al Ministero degli Interni, è una situazione insostenibile”, sottolinea Ripepi.

Neri: “tanti disagi, siamo nel cuore della città”

Il consigliere comunale e commissario cittadino della Lega, Armando Neri, rimarca: “ha ragione il presidente Ripepi sui lavori anche di notte. Il cantiere crea disagi a tutti: cittadini, commercianti, scuole, anche perchè si trova nel cuore della città. Ma che fine hanno fatto i fondi Pinqua?”, evidenzia Neri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.