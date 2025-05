Reggio Calabria, disagi infiniti sul Lungomare: cantieri eterni, pedoni senza passaggi e caos traffico. E in estate cosa succederà?

StrettoWeb

Ad un anno dall’inizio ufficiale dei lavori di riqualificazione di Corso Matteotti a Reggio Calabria, datati esattamente 13 maggio 2024, la situazione del cantiere si presenta non solo incompleta, ma peggiorata. Nonostante l’apertura simbolica dei primi cinquanta metri (zona sud, stazione centrale), il progetto resta ben lontano dal vedere la luce, e ciò che doveva essere un segnale di avanzamento si è rivelato un flop.

Ma il vero problema, ormai evidente a tutti i reggini, è il caos quotidiano generato da un cantiere che, invece di restituire porzioni fruibili, continua ad allargarsi. In tutta la lunghezza del cantiere che va più o meno dalla Stazione Centrale al Tempietto, non esiste un solo varco aperto che consenta ai pedoni di poter scendere dalla Via Marina alta a quella bassa. Un disservizio gravissimo, soprattutto in vista dell’estate, quando migliaia di cittadini e turisti si riversano sul lungomare per passeggiare, correre o semplicemente godersi la vista dello Stretto.

Adesso, chi vuole attraversare deve fare giri lunghi e insensati, spesso invadendo carreggiate pericolose o camminando tra le auto essendo stato chiuso un marciapiede. Parcheggi cancellati, traffico congestionato, continui ingorghi e nessuna segnaletica chiara completano il quadro di un progetto che al momento non si capisce ancora che risultati porterà.

I lavori, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR e risorse di coesione della Città Metropolitana, avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2025 ma a maggio 2025 ancora è tutto in alto mare con un cantiere sempre più esteso. Ma il cronoprogramma è ormai carta straccia. Nel frattempo, l’Amministrazione Falcomatà sembra incapace di governare un cantiere che, più che trasformare la città, la paralizza e continuerà a paralizzarla andando avanti con i mesi.

La città è sempre più un cantiere incompleto e infinito e adesso anche la pazienza dei cittadini inizia a vacillare, i reggini sono costretti a convivere con opere pubblica eterne, che chiudono sempre più spazi, ma non aprono. Una Reggio quindi che toglie, ma non restituisce.

