Reggio Calabria, la bandiera della Palestina sulla facciata della Città Metropolitana

“Bisogna fermare il genocidio, fermare la strage dei bambini a Gaza”. Lo afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, mostrando la foto della bandiera palestinese sulla facciata di Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana. “Non ci volteremo dall’altra parte – afferma il sindaco – non lo abbiamo mai fatto. Continueremo ad essere sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo”. “Da Reggio Calabria lo gridiamo forte, esponendo con orgoglio la bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo Alvaro, unendoci al coro di tante altre città italiane, europee e del mondo che chiedono di fermare il massacro. La violenza va fermata, subito! Lo ha detto Papa Francesco, lo ha ribadito Papa Leone XIV. Lo ha affermato l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottando diverse risoluzioni che chiedono il cessate il fuoco, la fine dell’occupazione dei territori palestinesi e la creazione di uno Stato di Palestina”, rimarca Falcomatà.

“Guai a scambiare questa nostra ferma e netta presa di posizione per un atteggiamento anche vagamente antisemita – prosegue il sindaco – continueremo ad opporci ad ogni forma di violenza, ancor più sulle popolazioni civili, ancor più sugli innocenti e soprattutto sui bambini! Il nostro Comune ha già approvato all’unanimità la risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Continueremo – conclude – a chiedere l’immediato cessate il fuoco ed una pace duratura per il futuro di tutti i popoli del Medio Oriente”.