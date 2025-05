Falcomatà, ‘ndrangheta e Hamas, il Dottor Amodeo contro Klaus Davi: “accuse calunniose e gravissime, offende Reggio”

StrettoWeb

“Apprendiamo che nelle ultime ore Klaus Davi avrebbe espresso frasi calunniose nei confronti del Sindaco Giuseppe Falcomatà, definendolo ‘compromesso con la ‘ndrangheta, pro-Hamas e nemico degli ebrei’, dichiarazioni gravissime in quanto ingiuriose e lesive della rispettabilità di un sindaco e della comunità che rappresenta”. Comincia così il pensiero del cardiologo reggino Enzo Amodeo, che interviene sulle dure parole di Davi nei confronti del primo cittadino reggino.

“Quale colpa verrebbe attribuita al Sindaco Falcomatà tale da scatenare una rabbia così incontrollata? L’adesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’iniziativa nazionale “L’Ultimo giorno di Gaza” che ha visto singoli cittadini, associazioni, comitati e oltre 200 città italiane come Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino, esporre lenzuoli bianchi come “sudari” in piazze, balconi e finestre. Dopo più di un anno e mezzo di crimini e sofferenze atroci senza precedenti, l’aver raccolto l’invito ad una mobilitazione simbolica per chiedere che le istituzioni Ue rompano il silenzio sulla guerra nella Striscia e si interroghino su come fermare la strage non ha colore politico ma esprime lo sdegno e lo sgomento comune di fronte ai tanti morti innocenti”.

“E’ allucinante che un giornalista si esprima in questi termini nei confronti di un sindaco ricorrendo alla violenza verbale per intimidire chi non la pensa come lui, lanciando messaggi falsi e fuorvianti, parole che non possono non colpire ed offendere tutti i cittadini onesti di Reggio Calabria”.