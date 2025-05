Reggio Calabria, uomo muore in attesa dei soccorsi: il caos di Vito finisce in consiglio comunale

StrettoWeb

“Un cittadino di Vito è morto perché l’ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo. Era un infartuato. Io sono più volte stato presente in Assessorato, chiedendo insieme a Barreca di trovare una soluzione per un collegamento tra la strada di Via Lia e Vito. Per qualsiasi evento, anche per un funerale, viene bloccato un territorio, perché c’è una sola strada e anche piccola, senza via di fuga. Sindaco, le chiedo di trovare dei fondi per un progetto da riprendere, mancano 350 metri di strada per collegare il territorio. Il progetto c’è da 15 anni”.

Così, nel suo intervento ai preliminari, il consigliere De Biasi, il quale ha sollecitato un intervento per il collegamento di quell’arteria stradale nel comunicare la tragica notizia, ovvero la morte di un uomo infartuato a causa del mancato arrivo nei tempi previsti dell’ambulanza. La notizia, risalente a due settimane fa, aveva suscitato scalpore e rabbia in città, tanto da arrivare oggi in consiglio comunale.