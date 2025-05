Reggio Calabria, caos a Vito per l’Aspromarathon: ambulanze bloccate per oltre un’ora, cittadino muore in attesa dei soccorsi

StrettoWeb

Una cittadina di Reggio Calabria ha pubblicato su facebook una triste testimonianza relativamente al caos causato ieri a Vito, zona collinare della città, in occasione dell’Aspromarathon 2025. Di seguito il testo della cittadina indignata: “Scrivo questo post, per evidenziare ancora una volta laddove c’è ne fosse bisogno la gestione “alla lalleddu” di eventi e manifestazioni che interessano la nostra città. Anche quest’ anno come negli anni passati si è tenuta la manifestazione sportiva Aspromarathon edizione 2025. Come ogni anno la competizione attraversa il borgo di Vito e come sempre nessuna comunicazione viene data agli abitanti se non un solo misero manifesto che vedete in foto collocato alla fine del percorso dove termina il centro abitato ed inizia la campagna. (Probabilmente gli organizzatori volevano avvisare i cinghiali che si aggirano tranquilli in quella zona…. la sicurezza è importante)”.

“Il borgo si è trovato inondato da 500 ciclisti che incuranti di ciò che accade intorno a loro pensano solo a raggiungere il traguardo. Purtroppo oggi c’è stata una emergenza sanitaria che ha portato alla perdita della vita di un nostro compaesano. Le ambulanze bloccate nel percorso a sirene spiegate sono rimaste ferme per quasi mezz’ora nella salita prima di raggiungere l’abitazione del paziente e altrettanto per arrivare in ospedale. Eppure l’amministrazione comunale dovrebbe conoscere il territorio dovrebbe sapere che non essendoci una via alternativa è necessario adoperare tutte le misure per mantenere la sicurezza degli abitanti e consentire come nel caso di specie un regolare transito per i mezzi di soccorso e invece NO!”

“Le ordinanze che prevedono la chiusura temporanea di una strada devono essere presidiate almeno da una pattuglia della polizia locale soprattutto se si è coscienti della situazione relativa alla viabilità del posto e i partecipanti alla gara devono percorrere circa 5 km per attraversare un centro abitato con pendenze particolarmente importanti.E anche qui No nessuna pattuglia. E inoltre le autorizzazioni agli organizzatori dovrebbero essere valutate e rivalutate, se il territorio non lo consente si cambia percorso. E anche qui No. sempre lo stesso, in barba alle segnalazioni degli abitanti”.

“Allora mi chiedo si tratta di incompetenza o è solo menefreghismo e strafottenza? Ah ! se qualcuno volesse commentare il mio post scrivendo che la gara è stata temporaneamente interrotta per consentire il passaggio delle ambulanze vi rispondo già da ora si è stata bloccata dopo l’arrivo delle forze dell’ordine ma il primo blocco aveva già provocato il danno”.

