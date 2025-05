Reggina-Scafatese, ecco la prevendita: i prezzi dei biglietti e tutte le info

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 18, è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Scafatese, in programma domenica 18 maggio alle ore 16 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la finale play off”. E’ subito scattata la prevendita di Reggina-Scafatese, dopo la decisione sul ricorso. Porte aperte domenica, ma l’anno prossimo si giocherà in campo neutro la prima in casa.

I prezzi

I prezzi dei biglietti per gli abbonati (comprensivi di prevendita)

CURVA SUD € 7

TRIBUNA LATERALE € 15

TRIBUNA CENTRALE € 22

VIP € 28

Per effettuare l’acquisto on line, l’abbonato dovrà inserire il SIGILLO FISCALE presente sulla tessera stagionale. Per l’acquisto presso lo Store Reggina 1914 e i punti vendita autorizzati, sarà necessario presentare il documento d’identità e l’abbonamento.

I prezzi dei biglietti per i non abbonati (comprensivi di prevendita)

CURVA SUD € 9

TRIBUNA LATERALE € 18

TRIBUNA CENTRALE € 28

VIP € 35

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Domenica 18 maggio dalle ore 12 alle ore 15

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Settore ospiti: biglietto unico al costo di € 9 prevendita inclusa acquistabile on line sul portale Vivaticket e nelle prevendite autorizzate. Tagliando non acquistabile allo stadio il giorno della gara.