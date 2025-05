Reggina-Scafatese a porte aperte, Praticò soddisfatto di… una conferma di colpevolezza?

StrettoWeb

Reggina-Scafatese si gioca a porte aperte. A Reggio si esulta per una decisione piuttosto particolare da parte della Corte Sportiva di Appello FIGC che ha fatto slittare la gara da disputare a porte chiuse rimandandola alla prima casalinga della prossima stagione. E se, da un lato, la Reggina giocherà la finale Playoff con i tifosi, dall’altro scontera la squalifica del campo in una gara casalinga, magari proprio in Serie C e chissà, contro una big, perdendo l’intero incasso.

Il motivo sta proprio alla base dell’esposto che conferma, in ogni caso, che qualcosa è stato commesso e che qualcuno si è introdotto, senza autorizzazione, in zone del Granillo in cui non doveva essere presente. Dopo l’esultanza di Falcomatà che si è giocato la carta del vittimismo, anche il DG Praticò, parecchio agitato sugli spalti (VIDEO) ha mal interpretato l’esposto parlando di “annullamento”.

“In attesa che vengano pubblicate le motivazioni della decisione – dichiara il direttore generale Giuseppe Praticò – accogliamo con soddisfazione la notizia che i nostri tifosi potranno supportare la squadra nella finale dei Playoff considerata la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC che ha annullato la sanzione dell’obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse”.

Ribadiamo, la sanzione è stata slittata, stranamente. Un vero e proprio regalo che permetterà alla Reggina di contare sull’apporto del suo pubblico e di godere del vantaggio casalingo contro la Scafatese, ma che rimanda la punizione e soprattutto conferma tutte le colpe.

“La possibilità di avere i nostri tifosi al fianco della squadra nella finale dei Playoff è per noi motivo di gioia e orgoglio. Siamo certi – conclude Praticò – che come sempre nei momenti importanti, il pubblico delle grandi occasioni saprà far sentire tutto il proprio calore, rappresentando un valore aggiunto fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi“.