Reggina, presentato preannuncio di reclamo in merito a multa e porte chiuse contro la Scafatese

La Reggina, in una nota, ha annunciato di aver ufficialmente depositato il preannuncio di reclamo – a cui seguirà il reclamo – in merito alla decisione del Giudice Sportivo di ieri, che ha sanzionato il club con una multa di 3 mila euro e soprattutto con le porte chiuse per la finale playoff del Granillo contro la Scafatese. “AS Reggina 1914 comunica di aver già provveduto al deposito del preannuncio di reclamo, cui seguirà, nei termini e con le modalità previste dalla procedura d’urgenza contemplata dal Codice di Giustizia Sportiva, la presentazione del reclamo. La Società confida in una celere rivalutazione dei fatti, auspicando il tempestivo ripristino delle condizioni che consentano la regolare partecipazione del pubblico alla prossima gara”, si legge nella nota ufficiale del club amaranto.

