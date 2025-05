Reggina, la gaffe di Praticò: “siamo davanti al Ravenna per media punti, fiducioso per il ripescaggio”

StrettoWeb

In confusione. Totale. Sarà la delusione, sarà l’amarezza, saranno le convinzioni andate in frantumi, sta di fatto che Giuseppe Praticò ha commesso un errore abbastanza clamoroso e grave, parlando a radio Febea al termine dell’inutile vittoria della Reggina a San Cataldo. Era convinto di vincere il campionato, ma forse solo lui, Ballarino, l’Amministrazione Comunale e pochi altri. Ora è convinto del ripescaggio. Quasi sicuro. A parte che la Reggina deve vincere i playoff, ma poi si devono andare a incastrare tutta una serie di combinazioni favorevoli di cui ancora è prematuro parlare.

L’Inter Under 23 è già pronta e avrà la priorità in caso di almeno un fallimento in C. Poi ci sarà la graduatoria della D, da stilare solo dopo i playoff. Reggina costretta a vincerli per rimanere tra le prime. Se anche il Ravenna dovesse vincerli, sarà però davanti agli amaranto per media punti, in virtù della vittoria di Coppa Italia Serie D. Non per Praticò, però, convinto di essere primo. “Ringraziamo tutti, anche le istituzioni. Ora abbiamo due incontri, affrontiamoli col massimo impegno e vediamo che succede. Abbiamo fatto tutto il possibile e non sono contento, ma di fronte c’era una squadra molto forte. Guardiamo ai prossimi impegni con fiducia e concentrazione. Io sono convinto del ripescaggio in caso di vittoria dei playoff, tra l’altro siamo i migliori per media punti se non sbaglio, anche più del Ravenna che però ha vinto la Coppa Italia. Sicuramente quest’anno abbiamo sbagliato poco”, ha detto.

Si è corretto forse alla fine, magari imbeccato da qualche occhiataccia di chi di fronte gli faceva notare che non è così. Il Ravenna è davanti oggi, per media punti. Se non vincerà, e lo farà la Reggina, saranno davanti gli amaranto in graduatoria. In caso contrario, davanti ci sarà il Ravenna. E’ tutto da vedere, di certo l’analisi del DG è sbagliata. Ma ultimamente, in fatto di convinzioni, la situazione non è proprio lucidissima.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.