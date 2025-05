Ponte sullo Stretto, la proposta del Prof. Veronese: “nominare due super Prefetti”

StrettoWeb

Il Presidente dell’Associazione Amici dello Stretto, Prof. Simone Veronese, ha avanzato una richiesta formale al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: nominare due “super prefetti” con delega ai servizi nelle Prefetture di Reggio Calabria e Messina. L’obiettivo è prevenire qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa e atti terroristici nella costruzione del Ponte sullo Stretto.

Il Prof. Veronese ha richiamato l’esempio del Prefetto Carlo De Sena, che fu nominato a Reggio Calabria con poteri speciali dopo l’omicidio dell’Onorevole Francesco Fortugno. “Quella nomina-secondo Veronese- si rivelò cruciale per contrastare la criminalità organizzata in un momento delicato per la regione. La proposta dell’Associazione Amici dello Stretto mira a “garantire la massima trasparenza e legalità in un’opera di tale portata strategica, scongiurando il rischio che la criminalità organizzata possa trarre profitto o influenzare i lavori per la realizzazione del Ponte ma soprattutto mettere in sicurezza il cantiere da minacce terroristiche”.