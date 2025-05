Ponte sullo Stretto, Ripepi: “ci sono 7 miliardi di opere di compensazione ma Falcomatà pensa a fare ricorso contro”

StrettoWeb

Non solo Reggina. Nella consueta diretta social il consigliere comunale Massimo Ripepi ha parlato anche di Ponte sullo Stretto e delle scelte del sindaco Falcomatà. “Ci sono 7 miliardi di opere di compensazione e qualsiasi sindaco si sarebbe sperticato per andarle a chiedere tutte: opere strutturali, fermate metropolitane. Falcomatà, invece, anziché chiederle fa ricorso contro. Non si può pensare che un sindaco faccia questo”, ha detto.

Il discorso si è collegato ad altre situazioni attuali: “ricordate il Mediterranean Life? Mesi fa li hanno ricevuti e poi non gli hanno più risposto. E parliamo di fondi privati per un’opera che porterebbe 6 mila posti di lavoro. Poi però fanno i corsi per DJ, le delibere a ferragosto per gli amici, tagliano nastri, danno premi a tutti a destra e manca. E mi riferisco al San Giorgio d’Oro, premio ormai svilito. C’erano nomi illustri che strameritavano e altri che sono stati dati per campagna elettorale, così Falcomatà inserirà qualcuno nelle sue liste. Tutto questo è vergognoso“.