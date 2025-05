Ponte sullo Stretto, opere connesse e compensative: dallo svincolo di Giampilieri all’acquario, il confronto in Commissione

StrettoWeb

Una seduta soft, soltanto di confronto tra consiglieri, quella odierna della Commissione Ponte sullo Stretto a Messina. Dopo la lunga seduta di ieri, alla presenza degli ingegneri Lucangeli e Scammacca, oggi a Palazzo Zanca non erano presenti ospiti, ma soltanto i consiglieri comunali, i quali hanno discusso la bozza della delibera presentata dal presidente della Commissione Pippo Trischitta. La delibera riguarda la realizzazione dello svincolo autostradale di Giampilieri Marina, come opera connessa, e del Polo Scientifico – Eco Grande Acquario quale opera compensativa.

Le due opere sono state ampiamente discusse, in questi mesi di Commissione, in qualità di infrastrutture connesse e compensative a quella di collegamento stabile. Oggi in Aula il confronto è nato alla luce della imminente approvazione del CIPESS. Dopo l’intervento di Trischitta, a seguire quelli di tanti consiglieri. Il presidente ha così fatto sue tutte le indicazioni, i consigli e le richieste dei consiglieri, integrando la delibera prima della presentazione definitiva.