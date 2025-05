Ponte sullo Stretto, nuova seduta della Commissione Ponte: di cosa si parlerà

StrettoWeb

Dopo quella di oggi, nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto a Messina. La seduta, “considerata l’imminenza dell’approvazione del CIPESS e la sua competenza per le opere connesse e compensative, è stata convocata per mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 13:30, per discutere sul seguente argomento: ‘Presentazione e illustrazione della delibera d’indirizzo del Consiglio Comunale per la realizzazione dello svincolo autostradale di Giampilieri Marina, come opera connessa, e del Polo Scientifico – Eco Grande Acquario quale opera compensativa”, si legge nella nota del presidente Trischitta.